В ПриватБанке меняется руководство

Государственный ПриватБанк получит нового председателя правления. 23 января завершается действие контракта с Петром Крумханзлом. До момента нового назначения и.о. председателя правления станет Анна Самарина. Сейчас она – зампредседателя правления по вопросам финансов.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

После окончания действия контракта Крумханзла начнется конкурсный отбор нового председателя правления.

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"Окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления. Этот механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя", – объяснили в ПриватБанке.

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Крумханзл возглавлял ПриватБанк с 2018 года.

Как известно, правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. При этом в 2019 году ПриватБанк перешел от Министерства финансов в собственность Кабинета министров.

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