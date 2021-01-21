Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В ПриватБанке меняется руководство

21 января, 12:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

До назначения нового финучреждением займется и.о. председателя правления

Государственный ПриватБанк получит нового председателя правления. 23 января завершается действие контракта с Петром Крумханзлом. До момента нового назначения и.о. председателя правления станет Анна Самарина. Сейчас она – зампредседателя правления по вопросам финансов.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

После окончания действия контракта Крумханзла начнется конкурсный отбор нового председателя правления.

Читайте также: ПриватБанк выиграл суд на 4 миллиарда гривен

В тренде
В Украине снова дешевеет доллар, евро растет: курс Нацбанка

"Окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления. Этот механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя", – объяснили в ПриватБанке.

Реклама

Крумханзл возглавлял ПриватБанк с 2018 года.

Как известно, правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. При этом в 2019 году ПриватБанк перешел от Министерства финансов в собственность Кабинета министров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ПриватБанк глава Петр Крумханзл

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Что будет с курсом доллара после окончания локдауна
Что будет с курсом доллара после окончания локдаунаЭкономика
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом году
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом годуНедвижимость
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцевЖКХ
В Украине снизили цену на газ для населения
В Украине снизили цену на газ для населенияЖКХ
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять