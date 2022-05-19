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В Польше массово увольняют украинских заробитчан – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 10:45
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Рассказываем, как война изменила рынок труда в Польше и лишила работы украинцев
Украинские заробитчане попадают под сокращение
Украинские заробитчане попадают под сокращение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше массово увольняют украинских заробитчан, сокращения касаются в основном работников металлургических и других предприятий тяжелой промышленности.

Об этом заявили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Этот процесс связан с войной, которую развязала Россия. Дело в том, что экономические санкции, которые обрушились на агрессора, зацепили и некоторые предприятия в Европе, которые тесно связаны с РФ.

Из-за этого компаниям пришлось сократить свою производственную программу и часть штата сотрудников.

Первыми увольнение настигает иностранных работников, в частности украинских мужчин, которые в основном и трудились в тяжелой промышленности Польши.

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Количество вакансий

Однако отчаиваться не нужно, ведь сейчас для украинцев, особенно для мужчин, появилось большое количество вакансий в других сферах.

Из-за войны немало иностранных работников вернулось домой, поэтому в Польше освободилось много рабочих мест. За май количество вакансий увеличилось на 15-20%.

В основном они предполагают физический труд, заработать можно 3,5-4 тыс. злотых (23,1-26,5 тыс. грн) в месяц.

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Ранее мы рассказывали, что в Варшаве открыли первый центр Дія.Бізнес, в который за помощью могут обратится украинские предприниматели, и писали, за что беженцев в Польше могут лишить финансовой помощи.

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