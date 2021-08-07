В Покровске объявлен траур по погибшим шахтерам

Сегодня в Покровске объявлен траур по горнякам, чьи жизни унесла авария на шахте шахтоуправления "Покровское" группы "Метинвест"

31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожоговое отделение Краматорской городской больницы. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров скончались.

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В больницах Покровска и Краматорска врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье четырех горняков. Состояние трех шахтеров удовлетворительное, еще одного – стабильно тяжелое.

Семьям погибших шахтеров шахтоуправление выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон. Семьи пострадавших шахтеров также получат денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие оплатит обучение в украинских вузах.

Группа "Метинвест" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Эта трагедия – невосполнимая утрата для компании и для всего города. Вечная память ушедшим.