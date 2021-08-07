Українська
$ 26,94
31,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Покровске объявлен траур по погибшим шахтерам

7 августа 2021 10:55

Ирина Ненько Ирина Ненько

Сегодня в Покровске объявлен траур по горнякам, чьи жизни унесла авария на шахте шахтоуправления "Покровское" группы "Метинвест"

31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожоговое отделение Краматорской городской больницы. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров скончались.

Реклама

В больницах Покровска и Краматорска врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье четырех горняков. Состояние трех шахтеров удовлетворительное, еще одного – стабильно тяжелое.

Семьям погибших шахтеров шахтоуправление выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон. Семьи пострадавших шахтеров также получат денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие оплатит обучение в украинских вузах.

В тренде
"Газпром" опустошает хранилища, а черных добытчиков мела начнут сажать – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
"Газпром" любой ценой избегает наращивания транзита газа через Украину. Коллаж "Сегодня"

Группа "Метинвест" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Эта трагедия – невосполнимая утрата для компании и для всего города. Вечная память ушедшим.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Теневая занятость перестанет быть преградой для пенсии – Минсоцполитики готовит закон
Теневая занятость перестанет быть преградой для пенсии – Минсоцполитики готовит законЭкономика
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять