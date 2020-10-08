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В переговорах МВФ и Украины есть три спорных вопроса – НБУ

8 октября, 12:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Продолжение программы фонда сейчас важнее, чем транши, считает Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) выполнил все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), а переговоры с ключевым кредитором страны сейчас ведет в основном Министерство финансов. С фондом обсуждают ряд дискуссионных вопросов:

  • размер дефицита бюджета и его финансирование;
  • расходы госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19;
  • антикоррупционная политика, которая является частью меморандума с МВФ.
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Об этом рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью ZN.ua.

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Он уточнил, что сейчас для Украины не настолько важно количество траншей, сколько сам факт продолжения сотрудничества с МВФ.

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"Это не про деньги, это про доверие. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - резюмировал Шевченко.

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Напомним, Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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НБУ переговоры Украина МВФ Кирилл Шевченко
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