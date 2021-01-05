Українська
$ 28,43
34,94
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В ОПЕК+ не могут договориться: нефть дешевеет

5 января, 09:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дополнительное давление на рынок оказывает распространение нового штамма коронавируса

Мировые цены на нефть снижаются на фоне воздействия двух факторов. Это:

  • затянувшиеся переговоры ОПЕК+ об объемах добычи нефти в 2021 году;
  • введение в разных странах новых карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.
Реклама

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:57 по киевскому времени составила 50,97 доллара за баррель – на 0,12 доллара (0,23%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Читайте также: Мир ждет переизбыток нефти – в МЭА обновили прогнозы

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 47,55 доллара за баррель, что на 0,07 доллара (0,15%) ниже уровня предыдущей сессии.

В тренде
В ОПЕК+ не могут договориться: нефть дешевеет
Реклама

"Повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть", – считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Интерфакс-Украина.

При этом участники рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+. В заседании взят перерыв – до 16:30 по киевскому времени. Суть спора такова: российская сторона и Казахстан выступают за увеличение добычи нефти в феврале на 500 тыс. б/с; остальные участники ОПЕК+ – против, они хотят сохранить добычу на январском уровне.

Напомним, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году:

  • с 1 января страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки;
  • министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть переговоры ОПЕК спрос коронавирус Brent WTI

Источники: Сегодня , Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С 1 января в Украине выросла пенсия, но не для всех: кому добавят
С 1 января в Украине выросла пенсия, но не для всех: кому добавятУкраина
Что изменится с 1 января (список)
Что изменится с 1 января (список)Экономика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 годФинансы
Что будет с курсом доллара с Нового года до Рождества
Что будет с курсом доллара с Нового года до РождестваЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять