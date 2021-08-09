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В Одесской области в реконструкцию и обновление сетей вложат больше 800 млн грн в 2021 году

9 августа 2021 14:45

Ирина Ненько Ирина Ненько

Всего в текущем году ДТЭК Одесские электросети планируют полностью заменить более 92 км линий электропередачи и 40 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

Фото: pexels.

Фото: pexels.

ДТЭК Одесские электросети планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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Об этом говорится в сообщении компании, информирует Politeka.

"Техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании инвестировать в 2021 году на 72% больше средств по сравнению с 2020. Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями города и его жителей", - ответили в компании.

В 2021 году компания планирует инвестировать в электрическое сети рекордные 821 млн грн.

Всего в текущем году ДТЭК Одесские электросети планируют полностью заменить более 92 километров линий электропередачи и 40 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

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Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 25 объектов.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

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