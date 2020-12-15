В нынешней редакции пенсионная реформа не решает проблемы с обесцениванием накоплений украинцев, – экономист

Предложенные варианты введения накопительного пенсионного обеспечения не гарантируют сохранение взносов украинцев и не предотвращают их обесценивание. Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский, пишет "Politeka".

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По словам эксперта, внедрение накопительного уровня пенсионной реформы необходимо, но предложенные ныне властями варианты содержат значительные недостатки. В частности, не решают проблемы с обесцениванием пенсионных сбережений украинцев.

"Пенсионная реформа в том виде, как она предлагается, дает частичное решение этой проблемы, к сожалению... Очевидно, что мы в ближайшее время уже не сможем полноценно рассчитывать на государственную пенсию как таковую. Это может быть только частица. И тут люди все больше будут полагаться на собственные сбережения, инвестиции, условно говоря, в старость или в безопасность", – сказал Забловский.

В таких условиях на первое место выходит вопрос предотвращения мошеннических действий с пенсионными взносами со стороны частных финансовых посредников и защиты пенсионных накоплений граждан от инфляции и девальвации. Эти вопросы в предложенных парламенту законопроектах по реформе пенсионной системы не решены.

Он также считает неприемлемым увеличение нагрузки на фонд оплаты труда при внедрении пенсионной реформы.

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"Только за счет увеличения на кого-то нагрузки, на бизнес, или кому-то залезать в карман, у кого-то забирать, кому-то давать, – это неправильный подход", – подчеркнул Забловский.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законпроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.

Народный депутат Виктория Гриб считает, что предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

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