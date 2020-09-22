В мире просели цены на нефть: что произошло

Ситуация с избытком сырья на рынке может усугубиться

Цены на нефть эталонных марок потеряли 5-6% по итогам предыдущих торгов, а теперь медленно восстанавливаются. Причиной стали заявления о возобновлении добычи на востоке Ливии. Это может усугубить проблемы с избытком нефти на рынке, ведь спрос на сырье все еще не вернулся в норму.

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Как свидетельствуют данные Investing, 22 сентября к 10:51 по киевскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 41,50 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне в начале торгов стоимость Brent превышала 43 доллара, но к вечеру существенно упала.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени поднялись на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,07 доллара (0,18%), до 39,61 доллара за баррель. В начале понедельничных торгов WTI торговалась дороже 41 доллара за баррель.

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Дело в том, что Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов.

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Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с. The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки.

При этом на рынке сохраняется беспокойство из-за увеличения числа зараженных коронавирусом.

"Краткосрочный прогноз для цен на нефть остается в лучшем случае туманным", – считают эксперты AxiCorp.

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Как сообщалось, эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений. Тем временем в мире активно обсуждают, когда начнется вакцинация от коронавируса:

А Всемирная организация здравоохранения советует Европе не расслабляться: уже этой осенью ожидается вторая волна коронавируса.

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