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В мире дорожает еда: цены на продовольствие побили трехлетний рекорд

7 января, 13:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты ООН уверяют, что причина – не в пандемии коронавируса

Несмотря на то, что в начале коронакризиса в мире дешевели продукты, по итогам 2020-го цены а продовольствие оказались рекордными за последние три года. Рост цен начался с июня и продлился до конца года.

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Об этом свидетельствует индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пишет Reuters.

Так, индекс в декабре вырос до 107,5 пункта. Средний показатель индекса 2020 года – 97,9 пункта – на 3,1% выше прошлогоднего и самый высокий за три года. Однако при этом он на 25% ниже исторического рекордного индекса, зафиксированного в 2011 году.

В декабре повышение цен было зафиксировано во всех категориях, кроме сахара. При этом индекс для категории "растительные масла" поднялся до максимума с сентября 2012 года.

При этом в ФАО не связывают рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках.

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Ценовая динамика, по словам экспертов, зависит от соотношения спроса и предложения. Например, зерновые дорожают из-за ожиданий плохого урожая в Северной и Южной Америках, а также в России. Сама ФАО пока не обновила прогноз урожая зерновых. Его оценка должна быть произведена в феврале.

Напомним, недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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цены ООН индекс цен ФАО цены на продукты
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