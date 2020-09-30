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Сколько будут стоить роды в 2021 году: больницам повысят тарифы

30 сентября, 11:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сумма выплат будет зависеть от сложности родов

С 2021 года Министерство здравоохранения планирует увеличить тариф на оказание медицинской помощи при родах. Сумма будет колебаться от 36 тыс. до 194,5 тыс. грн. Эти деньги больницам будет выплачивать государство.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сумма выплат будет зависеть от сложности родов: "у нас есть обычные роды, а есть роды с осложнениями".

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Напомним, пакет бесплатных услуг при родах в 2019 году составлял 8,5 тыс. грн. В 2020 году сумму увеличили до 24 тыс грн.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что украинки жалуются на поборы в больницах.

О том, как переносят коронавирус беременные, смотрите в сюжете:

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роды Минздрав Максим Степанов

Источник: Сегодня

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