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Не только пенсии. В Украине увеличили количество социальных е-услуг

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 07:00
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В единой информационной системе социальной сферы размер помощи будет определяться автоматически
Новая система ускорит рассмотрение заявлений от украинцев
Новая система ускорит рассмотрение заявлений от украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине внедряют единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), благодаря которой граждане смогут получить более 10 социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищные субсидии и пенсии.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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"Мы расширили пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) для граждан в отдельных областях. Люди смогут получить более десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищные субсидии", – сообщила Лазебная.

По ее словам, вся необходимая информация о человеке, который хотя бы раз получал какой-либо вид государственной социальной поддержки, будет сосредоточена в одном месте – Едином социальном реестре (ЕСР). А для назначения помощи люди могут лично обратиться с паспортом в социальный фронт-офис или районное управление соцзащиты. Также можно воспользоваться электронным сервисом через портал "Дія".

"Одно из главных преимуществ ЕИССС для людей – скорость и удобство назначения государственной помощи без дополнительных проверок и справок из различных государственных органов", – подчеркнула Лазебная.

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Кроме того, система ускорит рассмотрение заявлений от украинцев. С ее помощью, соцработник лишь формирует заявление в электронной форме, которое сразу фиксируется в ЕИССС и обрабатывается работником центрального бэк-офиса. А дальше уже автоматически рассчитывается размер помощи.

На сайте Минсоцполитики уже можно получить некоторые выплаты через электронные сервисы.

В электронной форме можно обратиться:

  • за назначением помощи при рождении ребенка;
  • за возмещением стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "Муниципальная няня";
  • за назначением жилищной субсидии, денежной компенсации стоимости единовременной материальной помощи "пакет малыша".
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По словам министра,после отработки механизма работы ЕИССС в пилотных областях аналогичная система будет внедрена на территории всей страны в 2022 году.

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет

  • работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих;
  • работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора;
  • работа во внешкольных учебных заведениях на должности руководителей художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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