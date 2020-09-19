В Минфине рассказали, почему увеличили финансирование Офиса президента

Глава Министерства финансов Сергей Марченко объяснил, почему в государственном бюджете на 2021 год увеличили финансирование Офиса президента и Государственного бюро расследований, сократив при этом финансирование нескольких других направлений. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Реклама

В частности, Кабмин решил поднять зарплаты работникам Офиса президента, которые получают, по словам Марченко, значительно меньше, чем служащие секретариата Кабмина и аппарата Верховной Рады.

"300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", – объяснил министр.

В то же время он напомнил, что в Офисе президента готовы сократить количество работников на 10 процентов, чтобы уменьшить расходы на эту структуру, и уточнил, что внести эту поправку в проект бюджета могут между первым и вторым чтениями.

Кроме того Марченко рассказал, что финансирование ГБР увеличивается по сравнению с финансированием Национального антикоррупционного бюро из-за того, что НАБУ было создано еще в 2015 году и его бюджет уже сформирован, а "ГБР – орган, который был создан достаточно недавно" и у них не хватает ни техники, ни людей.

В тренде Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

Реклама

"У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили", – сказал глава Минфина.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, заявил что президент Владимир Зеленский готов к сокращению 10% сотрудников своего офиса, если будет невозможно уменьшить другие расходы.

Мы также писали, что зарегистрированный в Раде проект госбюджета на 2021 год предусматривает 1,26 млрд гривен на финансирование программы обслуживания и обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и Офиса президента, что в 1,4 раза, больше, чем была в 2020 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама