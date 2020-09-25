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Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки

25 сентября, 10:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лазебная рассчитывает, что в бюджет на 2021 год заложат необходимые средства

После того как Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году, Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышения пенсий". Об этом заявила в эфире "Украинского радио" руководительница министерства Марина Лазебная.

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Пока что она назвала такие даты и сроки:

  • 1 января 2021 – рост минимальной пенсии 2100 до 2400 гривен;
  • 1 марта 2021 – ежегодная индексация пенсий.

"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март – в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", – сказала Лазебная.

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Она также ожидает, что правительственная пенсионная программа будет учтена в государственном бюджете. По словам министра, это необходимо, так как Пенсионный фонд будет поддерживаться именно за счет бюджета.

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Напомним, после повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие украинские пенсионеры рассчитывали, что их пенсии тоже вырастут. Но тех, чьи выплаты стали больше, оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.

Ближайшее же повышение пенсий должно произойти 1 декабря 2020 года: на эту дату намечено третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума для всех категорий населения. По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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