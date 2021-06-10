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В Грузии построят три СЭС на 80 МВт за 50 миллионов долларов инвесторов

10 июня 2021 13:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

После реализации трех проектов их продадут на аукционе – речь идет о солнечных электростанциях мощностью 5, 25 и 50 МВт

/ Фото: Flickr

В Грузии АО "Фонд развития энергетики" (GEDF), который привлекает инвестиции в энергетический сектор Грузии, работает одновременно над тремя проектами солнечных электростанций общей мощностью 80 МВт.

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Об этом сообщает Green Deal.

"Общий объем инвестиций во все три проекта составляет около $50 млн", - сказал директор фонда Георгий Чиковани

По его словам, речь идет о солнечных электростанциях мощностью 5, 25 и 50 МВт, которые планируется построить в регионе Кахетия. Первую СЭС мощностью 5 МВт планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. Ее стоимость до $3,5 млн.

Глава GEDF рассказал, что все три проекта реализуют с помощью инвесторов. Потом их продадут на аукционе.

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Отметим, что АО "Фонд развития энергетики Грузии" был создан в 2010 году решением правительства Грузии. Он занимается разработкой приоритетных проектов в сфере возобновляемой энергии и привлечения к их осуществлению как местных, так и иностранных инвесторов. Фонд полностью принадлежит государству.

Фонд уже обеспечил ввод в эксплуатацию энергомощностей общим объемом около 140 МВт, а в планах строительство объектов возобновляемой энергии суммарной мощностью до 500 МВт.

Ранее мы сообщали, что Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на зеленую энергию в виде акциза.

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