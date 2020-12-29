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В Германии закончили строительство участка "Северного потока-2" – СМИ

29 декабря, 00:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Глубина газопровода составила около 30 метров

В водах исключительной экономической зоны Германии российское судно-трубоукладчик "Фортуна" закончило укладку трубопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает немецкое агентство dpa.

Работы возобновились в начале декабря спустя почти год после их остановки из-за угрозы американских санкций.

Трубы уложили на последнем участке в 2,6 километра. Глубина газопровода составила около 30 метров.

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Для того чтобы достроить "Северный поток-2", РФ нужно провести 147 километров труб в водах Дании. Этот этап может начаться в середине января 2021 года.

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Напомним, трубоукладочное судно "Фортуна", выполнявшее работы на газопроводе "Северный поток – 2", в ночь на 26 декабря начало движение в порт Висмар в Германии.

Многие западные СМИ и эксперты считают, что расширение санкций против "Северного потока – 2" может окончательно остановить этот проект.

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Россия Германия Северный поток 2
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