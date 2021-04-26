В Германии снова заступились за Nord Stream – 2: заморозка не станет рычагом давления на Россию

"Северный поток – 2" объявили панацеей, с помощью которой можно осадить Россию, говорит Хайко Маас

Несмотря на то, что администрация президента США грозит санкциями за продолжение строительства "Северного потока – 2", в правительстве Германии считают, что газопровод является экономическим проектом и замораживание его строительства не станет рычагом политического давления на Москву.

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Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, которого цитирует немецкий информационный портал t-online.

"Мы по-прежнему считаем, что "Северный поток – 2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики", – заявил дипломат.

В то же время он отметил, что этот проект нельзя рассматривать независимо от поведения России.

"Но "Северный поток – 2" все чаще объявляют некоей панацеей, с помощью которой можно осадить Россию. Однако это не соответствует реальности в то время, как Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть", – добавил Маас.

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Напомним, это не первое его заявление в защиту "Северного потока – 2".

Ранее глава МИД Германии призвал Россию отвести от границы с Украиной войска, однако отверг заморозку строительства "Северный поток – 2" в качестве санкций против Москвы.

На днях министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер также заявил, что завершение строительства "Северного потока – 2" не следует увязывать с делом Алексея Навального.

А министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает "Северный поток – 2" хорошим инструментом давления на Москву.

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