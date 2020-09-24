В Германии полиция устроила облаву на украинских нелегалов

Около 800 сотрудников федеральной полиции Германии провели масштабную спецоперацию по поиску нелегальных рабочих из Восточной Европы, в том числе из Украины.

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Рейды проводились в пяти федеральных землях – Саксонии-Анхальт, Саксонии, Берлине, Нижней Саксонии и Северный Рейн-Вестфалия. Было изъято много электронных носителей информации. Об этом со ссылкой на агентство новостей AFP сообщает Deutsche Welle.

Главным объектом рейдов стали два агентства по трудоустройству работников из Восточной Европы на немецких предприятиях мясоперерабатывающей промышленности. Были задержаны десять человек – шесть немцев, трое поляков и одна украинка. Их подозревают в обеспечении украинцев фальшивыми румынскими документами, чтобы сделать возможным их трудоустройство в Германии.

По запросу издания в полиции сообщили о задержании еще ряда украинцев: часть из них работали в Германии как студенты, хоть при проверке оказалось, что эти лица студентами не являлись.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские няни стали заложниками пандемии в Германии, ведь она лишила тысячи девушек и молодых людей, приезжавших по программе Au pair, возможности улучшить знания немецкого языка, путешествовать, познакомиться с немецкой культурой и бытом.

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Также сообщалось, что из Словакии депортировали полдюжины украинских заробитчан-нелегалов.

Как обманывают украинских рабочих, смотрите в сюжете:

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