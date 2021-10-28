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В Германии назревает кадровый кризис: кого из иммигрантов срочно зовут на работу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 15:19
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Какие профессии срочно нужны в Германии и почему страна оказалась на грани кадрового кризиса
Кого ищут на работу в Германии?
Кого ищут на работу в Германии? / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии не хватает около 1,2 млн квалифицированных работников, из-за чего может сильно замедлиться экономическое развитие страны.

Про это сообщает Institut der deutschen Wirtschaft, ссылаясь на результаты исследования.

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Согласно им, больше всего не хватает кадров среди социальных педагогов (18 300 открытых вакансий), персонала по уходу за больными и нетрудоспособными (17 900 и 16 700 свободных мест), а также инженеров-строителей (15,5 тыс. вакансий), специалистов по сантехнике и отоплению (13 200 вакансий) и водителей грузовиков (6700).

Всего в списке профессий, для которых не хватает работников, 15 специальностей.

В связи с этим средние предприятия пытаются призвать квалифицированных сотрудников из других стран иммигрировать из-за границы для работы в Германии.

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"Все больше компаний во всех секторах сейчас не находят ни квалифицированных рабочих, ни стажеров. Это в корне ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса и, следовательно, Германии в целом. Нам нужна целевая иммиграция квалифицированных рабочих", – сказал федеральный управляющий директор Федеральной ассоциации малых и малых. предприятий Маркус Джергер.

Эксперты предупреждают, что ситуацию с кадрами следует исправлять, иначе Германию ждет сценарий Великобритании и закрытие предприятий.

Украинские заробитчане в Германии

К сожалению, только 7% немецких работодателей предлагают украинцам высокие заработные платы.

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Лучше платят в сфере ИТ, сотрудникам без опыта предлагают до 60 тыс. грн в месяц.

"Сегодня" также рассказывали, куда едут украинские работники после окончания работы в Польше.

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