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В форме ромба: НБУ вводит в обращение новые монеты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 16:32
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Купить "Казацкие клейноды" можно будет с 30 декабря
Сейчас неизвестно, сколько будут стоить монеты/Коллаж: "Сегодня"
Сейчас неизвестно, сколько будут стоить монеты/Коллаж: "Сегодня"

30 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение необычные монеты в форме ромба, номиналом 10 гривен.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

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Подробности

Набор из четырех монет "Казацкие клейноды" изготовлен из серебра. Их будут продавать в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и деревянном футляре.

Монеты посвящены атрибутам власти в казацкие времена – клейнодам.

"Историческая традиция на протяжении веков определила перечень клейнодов Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар и т.д. Именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра смысловой акцент набора монет и представляют казацкие сутки от ее зарождения до сумерек и олицетворяют мощные исторические пласты", – говорится в сообщении регулятора.

Как выглядят монеты?

На аверсе монет вверху расположен герб нашего государства, под ним надпись "Украина". На трех монетах слева, на одной – справа будет обозначен номинал, снизу – год чеканки, массу, обозначение металла и его пробы и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. В центре каждой из монет можно будет изображать казак Мамай, казацкие клейноды и другие артефакты эпохи.

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/ Фото: скриншот

На реверсе монет есть гетманские печати (элемент отделки – локальная позолота), а также надпись "Казацкие клейноды". Общий тираж "Казацких клейнод" в двух версиях футляров – 2000 штук. Масса драгметалла в чистоте – 124,4 г.

Продажа монет

Национальным банк пока не сообщает, сколько будут стоить монеты. Кроме того, неизвестно, когда они поступят в продажу.

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Новый дизайн монет 1 и 2 грн

Нацбанк сменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить, и они неудобны в использовании.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего инвалидам, старикам", — рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

В то же время, он отметил, что на данном этапе Нацбанк не планирует вводить монеты или банкноты нового номинала. Это неудобно для украинцев и экономически нецелесообразно.

"Когда появляется зоопарк купюр, с этим нужно что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, какая ненастоящая", — объяснил Шабан.

Ранее мы писали, что Национальный банк представил три новые монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил Украины.

А также рассказывали, какие монеты можно реализовать за сотни тысяч гривен.

НБУмонеты
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