В Финляндии мошенники нанимали украинцев на работу под видом румын

В Финляндии двое мужчин были оштрафованы за подделку документов, при помощи которых они нанимали украинских рабочих на бетонный завод в центральной части страны.
Об этом сообщает местное издание Yle.
Украинские удостоверения личности не давали права на работу в Финляндии во время проверки Региональным государственным административным агентством. Поэтому в 2017 году сотрудники использовали румынские удостоверения личности.
Смысл махинации заключался в том, чтобы представить украинцев румынами, т.е. гражданами ЕС, имевшими право работать в Финляндии без дополнительных разрешений.
Украинцы заявили, что не изготовляли подложные документы, отрицали обвинения и утверждали, что не знали о фальшивках. При этом "румынские" удостоверения личности предъявляли в региональный орган власти, налоговую и строительную ассоциацию.
Районный суд счел, что серьезной подделки не было, оштрафовав одного из фигурантов дела на 2400 евро с выплатой в течение двух месяцев. У второго фигуранта из дохода высчитали 360 евро, подлежащих уплате в такой же срок. Однако решения не являются окончательными и могут быть обжалованы в Апелляционном суде.
Любопытно, что это не первый случай обеспечения украинцев румынскими документами для работы в Европе.
Так, в сентябре-2020 на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности Германии прошли облавы на нелегалов. Были задержаны десять человек, которых подозревают в обеспечении украинцев фальшивыми румынскими документами, чтобы сделать возможным их трудоустройство в Германии.
Напомним также, что из Словакии депортировали полдюжины украинских заробитчан-нелегалов.
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