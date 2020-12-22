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В Финляндии мошенники нанимали украинцев на работу под видом румын

22 декабря, 22:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заробитчане приехали работать на бетонный завод

В Финляндии двое мужчин были оштрафованы за подделку документов, при помощи которых они нанимали украинских рабочих на бетонный завод в центральной части страны.

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Об этом сообщает местное издание Yle.

Украинские удостоверения личности не давали права на работу в Финляндии во время проверки Региональным государственным административным агентством. Поэтому в 2017 году сотрудники использовали румынские удостоверения личности.

Смысл махинации заключался в том, чтобы представить украинцев румынами, т.е. гражданами ЕС, имевшими право работать в Финляндии без дополнительных разрешений.

Украинцы заявили, что не изготовляли подложные документы, отрицали обвинения и утверждали, что не знали о фальшивках. При этом "румынские" удостоверения личности предъявляли в региональный орган власти, налоговую и строительную ассоциацию.

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Районный суд счел, что серьезной подделки не было, оштрафовав одного из фигурантов дела на 2400 евро с выплатой в течение двух месяцев. У второго фигуранта из дохода высчитали 360 евро, подлежащих уплате в такой же срок. Однако решения не являются окончательными и могут быть обжалованы в Апелляционном суде.

Любопытно, что это не первый случай обеспечения украинцев румынскими документами для работы в Европе.

Так, в сентябре-2020 на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности Германии прошли облавы на нелегалов. Были задержаны десять человек, которых подозревают в обеспечении украинцев фальшивыми румынскими документами, чтобы сделать возможным их трудоустройство в Германии.

Напомним также, что из Словакии депортировали полдюжины украинских заробитчан-нелегалов.

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Румыния Финляндия штрафы заробитчане украинцы документ фальшивка украинцы за границей

Источник: Сегодня

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