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В ЕС рассмотрят нарушение Украиной обязательств в зеленой энергетике из-за намерения ввести акциз – АСЕУ

10 июня 2021 14:03

Ирина Ненько Ирина Ненько

Ассоциация солнечной энергетики обратилась в секретариат Энергетического сообщества из-за планов Кабмина, которые нарушат обязательства перед инвесторами в ВИЭ

/ Фото: Unsplash

Ассоциация солнечной энергетики обратилась в секретариат Энергетического сообщества ЕС (Energy Community) из-за намерения Украины нарушить обязательства перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и ввести дополнительный акцизный налог на зеленую энергию.

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Об этом 9 июня во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор ассоциации Артем Семенишин, информирует "Politeka".

"Это прямое нарушение норм закона №810, который гарантирует сохранение условий для инвесторов в возобновляемые источники энергии. Поэтому Ассоциация солнечной энергетики Украины направила письмо в Энергетическое сообщество о том, что введение этого акциза может угрожать выполнению обязательств по сектору ВИЭ и является нарушением обязательств перед инвесторами", - сказал он.

Также Семенишин отметил, что нарушение условий со стороны государства привело к искам от двух компаний до международных судов через ретроспективную изменение правил (снижение "зеленого" тарифа, повышение ответственности за небаланси).

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

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На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

В начале июня стало известно, что все основные украинские банки приостановили финансирование проектов ВИЭ из-за нарушения Кабмином своих обязательств.

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