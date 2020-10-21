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В ЕС раскритиковали подход НКРЭКУ к регулированию рынка электроэнергии

21 октября, 16:33

Инна Бабур Инна Бабур

Секретариат Энергосообщества призвал украинскую власть пересмотреть регуляторные вмешательства в рынок

Секретариат Энергетического сообщества раскритиковал подходы украинской власти к регулированию рынка электрической энергии.

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Позицию Секретариата Энергосообщества приводит издание ExPro.

"Оптовый рынок является предметом для многих регуляторных воздействий, которые разрушают рыночные сигналы. Цены на рынке "на сутки вперед", который является централизованным и индикативным сегментом рынка, ограничены предельными ценами, установленными регулятором. Общая концепция, которая обеспечивает целостность рынка, все еще не внедрена, эти факторы вместе с недостаточностью прозрачности делают рынок склонным к злоупотреблениям", - передает издание слова главы Секретариата Энергосообщества Янеза Копача.

Секретариат призвал украинскую власть пересмотреть регуляторные вмешательства в рынок, такие как предельные цены и проведение специальных сессий аукционов (аукционы "Энергоатома" – ред.) для отдельных категорий потребителей.

Также существенной проблемой рынка, по оценкам Энергосообщества, являются искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения, что создает финансовый дефицит на рынке.

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"Механизм ПСО разработан нежизнеспособным образом. Низкие тарифы для домохозяйств не покрывают стоимость поставки электроэнергии, которые доступны далеко не только домохозяйствам, которые накладывают ограничения, возложенные на государственные генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавать электроэнергию по цене 10 грн/МВт-ч, что почти бесплатно, являются источником существенного финансового дефицита всего сектора", - отметил глава Секретариата Энергосообщества.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Антимонопольный комитет Украины, обвинив регулятор в искусственном ограничении конкуренции.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ТСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за возникший кризис лежит на Национальном регуляторе НКРЭКУ. Также в ходе работы ТСК стало известно о фактах коррупции в руководстве НКРЭКУ. Так, в начале октября НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергобизнесом.

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