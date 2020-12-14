В доработанном бюджете деньги с пенсий забрали на сельский интернет, центры креативной экономики и встречи студентов

Работа над сокращением дефицита бюджета-2021 по требованию МВФ дала странный результат. Во втором чтении большими ломтями урезаны самые значимые социальные статьи: Пенсионный фонд, образование, инфраструктура на местах. Но нашлись деньги на центры креативной экономики, широкополосный интернет в селах, центр встреч студенческой молодежи и создание служб поддержки лиц, пострадавших от гендерного насилия.

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Не секрет, что на финальный вариант проекта госбюджета-2021, который Верховная Рада проголосует 15 декабря, существенно повлияло традиционное настояние МВФ – снизить дефицит с 6% до более приемлемого уровня. Об этом говорили многие источники. В частности, первый заместитель главы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Но после трех недель перекройки доходных и расходных статей ко второму чтению сумели снизить дефицит только на 0,5% за счет увеличения доходов на 21 млрд (до 1,09 трлн грн) и снижения расходов на 2,8 млрд (до 1,3 трлн). Что в этом уравнении не так?

Убраны очень существенные расходы. Весь вопрос – какие именно? На 4,9 млрд грн (минус 52%!) урезали финансирование Госфонда регионального развития. Осталось всего 4,5 млрд грн. Пострадали инфраструктурные проекты, в том числе школы, амбулатории, спортивные площадки и т.п. Это большой удар по развитию глубинки, толчок которому дала децентрализация.

При этом Ассоциация городов Украины предлагала не уменьшать расходы на Госфонд регионального развития, а наоборот повысить их с 9,4 млрд грн (как было в проекте бюджета, принятом 5 ноября) до 14,2 млрд грн.

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Образовательная субвенция местным бюджетам урезана на 2,86 млрд грн. Прежде всего за счет экономии на зарплатах. В первой редакции госбюджета собирались поднять среднюю зарплату учителям и преподавателям (10,2 тыс. грн), которая отстает от средней зарплаты в экономике (12 тыс. грн), на 20% с 1 января 2021 года и еще на 10% с 1 июля 2021 года. Теперь этого не будет: рост оплаты труда учителей связали с повышением минимальной зарплаты, отложенным до декабря 2021-го.

Расходы на капитальные вложения в государственные инновационные проекты уменьшены на 1,1 млрд грн. Расходы на Минздрав увеличили почти 4 млрд грн, но при этом на 60,6 млн грн снизили затраты на борьбу с эпидемиями. Что очень странно в разгар COVID-19. Из-за этого с деньгами на выплаты семьям врачей, которые заплатят жизнью или получат инвалидность из-за COVID-19, возникла путаница.

При общем росте затрат на силовиков расходы на Нацполицию тоже существенно снижены – на 362 млн грн. Это гарантирует проблемы с материальным обеспечением, экономию на всем, включая деньги на бензин для полицейских автомобилей, и как итог – дефицит кадров.

Но больше всего – 7,8 млрд грн – забрали у Минсоцполитики. А Пенсионному фонду дадут на покрытие дефицита на 8,5 млрд грн меньше, чем в первом чтении. При этом давно запланировано на 2021 год повышение пенсий одиноким людям старше 80 лет, а с 1 марта 2021 года пройдет индексация пенсий для 9 млн пенсионеров, ориентировочно на 11%. В апреле планируется автоматический перерасчет для работающих пенсионеров с учетом размера заработной платы и стажа. Как при таких дополнительных расходах вписаться в "минус 8,5 млрд грн"? Очевидно, что денег на пенсии в 2021 году не хватит. В ноябре, еще до повышения из-за прожиточного уровня, Пенсионный фонд взял в Госказначействе заем в сумме 17 млрд грн. Не первый и не последний.

Срезав на пенсиях, образовании и местной инфраструктуре, составители бюджета почему-то не пожалели 70 млн грн на строительство "Международного центра встреч студенческой молодежи Украины и Республики Польша". Какие встречи в условии пандемии и перекрытых границ?!

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Еще более непонятные статьи расходов – это создание центров культурных услуг на 300 млн грн и центров креативной экономики на 110 млн грн.

Спорный вопрос – выделение местным бюджетам 274 млн грн на создание служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия по признаку пола. Это – если бьет не потому, что много выпил, а по гендерному признаку. Да, такие центры необходимы. Но можно было бы и повременить хотя бы год. Тем более, что данной проблемой в Украине занимаются многочисленные благотворительные фонды и международные организации.

Но самая загадочная статья среди "нетипичных" расходов – это 500 млн грн на широкополосный интернет в селах. Сумма немалая: на такую же увеличили финансирование всей системы МИДа с посольствами и консульствами за рубежом.

Но выглядит как чисто коммерческая история, которую загнали в бюджет под интересы конкретных провайдеров. И это в то время, когда есть реальная опасность, что до конца года может не хватить денег на пенсии.

Никто не спорит, что интернет в глубинке нужен. Но почему в проекте бюджета-2021 решили сначала урезать затраты на местную инфраструктуру через Госфонд регионального развития, а потом специально добавили конкретно 500 млн грн на интернет? Ведь общеизвестно, что многие местные общины, когда у них появились средства, заказывали прокладку оптоволоконных кабелей к опорным учреждениям (сельсовет, школа). А оттуда интернет расходился по дворам.

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К тому же при раздаче лицензий на частоты 4G мобильным операторам выдвигалось условие, чтобы они обеспечили покрытие всей территории страны. Отдаленных сел, где нельзя поймать сигнал хотя бы на крыше хаты, уже практически не осталось. А к концу 2021-го почти все они будут с мобильной связью за счет установки дополнительных вышек.

В соцсетях много намеков на конкретных выгодоприобретателей заложенного полумиллиарда. По словам Ивана Петухова, председателя Национальной ассамблеи общественного сектора Украины, развитие сети интернет в стране обеспечивается частными компаниями, государство в это никаких средств не вложило. И 500 млн грн, которые хотят предусмотреть в бюджете на следующий год на развитие интернета в сельской местности, будут просто коррупционно присвоены.

А экс-депутат Борислав Береза напомнил, что ранее уже выделяли 700 млн на похожую программу – цифровизации сельских школ. В результате по итогам года освоенными оказались лишь 14 млн из 700! По словам экс-министра МОН Анны Новосад, все остальное не удалось использовать по банальной причине "несостоятельности на местах".

P.S. В экспертных кругах появилась совсем экстравагантная версия странного перераспределения расходов бюджета на статьи не первой необходимости. Якобы ко второму чтению специально срезали финансирование по защищенным статьям, которые после окончательного утверждения запрещено менять в сторону уменьшения, и "накидали" денег на разную чепуху, чтобы в случае необходимости можно было потом перераспределить еще раз. Если это так, то идея глупая, поскольку все, что имеет подозрительные признаки коммерческих интересов, как те самые 500 млн грн на сельский интернет, будет списано и потрачено намного раньше, чем дело дойдет до первого секвестра.

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