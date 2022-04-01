В "Дії" принимают заявки на компенсацию за потерю жилья – Зеленский

За несколько дней подано уже 25 тысяч 491 заявление. Уже скоро возможность подавать заявления заработает и офлайн

Государство компенсирует украинцам потерю жилья из-за оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в "Дії" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость украинцев. Государство обещает вернуть все то, что разрушили российские оккупанты – дома, квартиры и т.д.

Об этом глава государства сообщил в новом видеообращении.

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По словам Зеленского, за несколько дней подано уже 25 тысяч 491 заявление.

"Число жителей в этих домах и квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам – 63 тысячи 471 человек. Но ведь мы знаем, что восстанавливать нужно больше. Значительно больше. Рассказывайте всем, кому это нужно, о такой государственной программе. Важной программе", – сказал президент.

Он добавил, что уже скоро возможность подавать заявления заработает и офлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме.

В "Дії" появилась новая функция для украинцев в Польше – что можно сделать онлайн

У украинцев, выезжающих в Польшу из-за военных действий, возникает много вопросов по оформлению документов, поиску жилья и устройству быта. Чтобы такие проблемы решались как можно скорее, портал "Дія" запустил специальную страницу. Отныне раздел "Помощь гражданам Украины в Польше" доступен на официальном сайте "Дії".

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В самом начале страницы доступны контакты консультационного центра для украинцев в Польше. Набрав номер или зайдя на сайт, человек сможет получить информацию о: