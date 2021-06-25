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В деле "Роттердам+" потерпевшими были только два ферросплавных завода, а не государство, – САП

25 июня 2021 13:57

Ирина Ненько Ирина Ненько

Старший прокурор САП Денис Демкив также отметил, что Министерство юстиции не нашло оснований считать, что формула нанесла ущерб общественным интересам

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Единственными пострадавшими по делу "Роттердам+" за весь период следствия и до момента его закрытия считались лишь 2 ферросплавных завода в Никополе и Запорожье.

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Об этом заявил старший прокурор САП Денис Демкив в интервью РБК-Украина, информирует "Оbozrevatel".

"Никопольский завод ферросплавов и Запорожский завод ферросплавов по их заявлениям включены в состав пострадавших. Заявлений от других лиц не поступало", – сообщил прокурор.

Он отметил, что Министерство юстиции не нашло оснований считать, что формула нанесла ущерб общественным интересам.

"Минюсту предлагали предъявить иск по этому производству, они отказались", – добавил прокурор.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

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