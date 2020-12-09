В деле банка "Финансы и кредит" могут конфисковать 26 зданий Жеваго

Имущество уже арестовано и передано в распоряжение АРМА

Офис генпрокурора Украины передал 26 объектов недвижимости Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Это имущество принадлежало конечному владельцу банка "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Оно арестованно в рамках уголовного производства о растрате 2,5 млрд гривен Если суд примет решение о конфискации имущества, активы передадут госбюджету.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Речь идет о таких активах:

корпоративные права и денежные средства;

26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс кв.

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Это, в частности, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога.

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Напомним, ранее Национальный банк продлил процедуру ликвидации банка "Финансы и кредит" до 17 декабря 2020 года.

В сентябре 2015 года банк "Финансы и кредит" стал банкротом, в него ввели временную администрацию. Выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка начались в ноябре, а процедура ликвидации – в декабре того же года. При этом государственное бюро расследований обнаружило в банке схему хищений, которая привела к потере 2,5 млрд гривен.

А о том, принимают ли украинские банки цифровой паспорт, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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