В бюджете Украины до конца года не хватает $3 млрд – министр финансов

У правительства есть "планы А, Б и В", говорит Сергей Марченко

Из-за того, что Украина не получила запланированные транши от Международного валютного фонда (МВФ), в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает $3 млрд.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "ВВС News Украина".

По словам главы Минфина, у правительства есть "планы А, Б и В", как завершить год, чтобы по максимуму профинансировать все расходы, предусмотренные в бюджете.

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится, лапшу, не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация абсолютно непростая", – сказал он.

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "внешних заимствованиях, которые пока не поступили на счета".

Когда в июне этого года Украина получила более $2 млрд первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидали, что к концу этого года Украина сможет получить еще две части займа, отметил глава ведомства.

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Ранее Украина и МВФ успешно завершили переговоры об основных параметрах проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета-2021, в котором снизил дефицит 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

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