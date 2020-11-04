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В бюджете 2021 должны предусмотреть частичное финансирование "зеленой" энергетики, – Центр Разумкова

4 ноября, 16:29

Инна Бабур Инна Бабур

Проблемы расчетов за "зеленую" электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов

Государство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 финансирование 20% производимой зеленой электроэнергии в стране в течение следующего года, как это предусмотрено действующим с 1 августа Законом Украины №810-IX.

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Об этом в ходе дискуссии по проблемам долгов перед зелеными инвесторами рассказала ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Светлана Чекунова.

Она отметила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, посчитала прогнозный объем генерации "зеленой" электроэнергии в 2021 году, а Министерство энергетики утвердило эти расчеты.

"Соответственно, такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать", – сказала Чекунова.

Вместе с тем она отметила, что проблемы расчетов за "зеленую" электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов, поскольку условия подписанного "зеленого" меморандума с Кабмином и даже законодательство, предусматривающее погашение долгов, не выполняется.

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Как сообщалось, в июне профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

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Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже c августа 2020. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020 г. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь оплачено около 60% "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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29 октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы заявили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.

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