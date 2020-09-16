В бюджет-2021 закладывают деньги на новые зарплаты врачам "скорой" – Степанов

Гостариф на экстренную медицинскую помощь планируют повысить более чем вдвое

Министерство здравоохранения заложило в подготовленный правительством проект госбюджета-2021 повышение зарплат врачам экстренной медицинской помощи до 22 тыс. гривен. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"В настоящее время тариф предоставления экстренной медпомощи рассчитывается исходя из количества населения в регионе. То есть сама сумма, которую государство выплачивает за экстренку, сейчас составляет 164 грн на человека. На следующий год мы предложили, чтобы тариф составлял 412 грн. Мы учли повышение зарплат. Зарплата врача, по нашим расчетам, должна составлять около 21-22 тыс. грн, водителя – не менее 12 тыс. грн. Помимо этого, в средства заложили весь перечень лекарств", - сказал Степанов в ходе брифинга.

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При этом министр добавил, что для экстренной медпомощи будут вводиться индикаторы качества работы, например, время доезда и маршрутизация.

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"В настоящее время в Украине вовремя приезжают к пациенту только в 31% случаев, в следующем году мы рассчитываем на 60%, в 2022 – 75%, в 2023 – не менее 85%. У нас есть план реформирования экстренной медпомощи. Если индикаторы качества не будут выполняться, то есть соответствующие понижающие коэффициенты", – сказал Степанов.

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Напомним, ранее на финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд гривен.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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