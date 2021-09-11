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Будут "поднимать" экономику. В Украину едет Миссия МВФ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
11 сентября, 18:21
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Целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами
Рашкован: Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября. Коллаж: "Сегодня"
Рашкован: Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября. Коллаж: "Сегодня"

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.

Об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming, передает корреспондент Укринформа.

"На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины",– сказал Рашкован.

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Он подчеркнул, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране необходим больший рост экономики.

"Для этого нашей стране нужно больше рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", – объяснил Рашкован.

Украина получит новый транш от МВФ

Нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год), нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся, должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет – мы с этим не соглашаемся, и это не реализовывается", – отметил Гетманцев.

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Кроме того, он рассказал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год. Поскольку впервые в истории независимой Украины верстают бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет министров, и приняли во внимание в июле этого года.

"Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года, и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП. То есть параметры есть, и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации", – заявил нардеп.

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