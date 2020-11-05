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В "Антонове" снова сменилось руководство

5 ноября, 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Место уволившегося Александра Лося временно занял Сергей Бычков

Новым и.о. гендиректора ГП "Антонов" стал Сергей Бычков. Ранее он занимал должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия. Александр Лось, который возглавил "Антонов" в июне 2020 года, по собственному желанию подал в отставку с должности президента. В "Антонове" рассчитывают, что он останется работать на предприятии заместителем генерального директора по проектированию.

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Об этом сообщила пресс-служба "Антонова".

Сергей Бычков работает на предприятии инженер-технологом с 1969 года. Имеет научную степень доктора технических наук, профессор. Отмечен рядом государственных наград и почетных званий, в частности орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а также является кавалером Национального ордена Франции "За заслуги".

Сергей Бычков. Фото: eau.com.ua

Сергей Бычков. Фото: eau.com.ua

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Ранее также сообщалось, что Александр Донец, который после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонова" уже давно жалуются на нехватку рабочих рук:

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