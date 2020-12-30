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УЗ модернизировала и капитально отремонтировала 100 локомотивов в 2020

30 декабря, 14:21

Инна Бабур Инна Бабур

В этом году правление УЗ приняло решение о реалокации около 400 млн грн на ремонт локомотивов

В январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" выполнила значительный объем работ по ремонту тягового подвижного состава. В частности, было модернизировано и капитально отремонтировано 100 локомотивов, а также проведено еще около 4,5 тыс. текущих ремонтов электровозов и тепловозов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ на сайте, пишет "РБК-Украина".

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В частности, из 100 локомотивов капитально отремонтировано и модернизировано 49 электровозов и 51 тепловоз на общую сумму более 1,1 млрд грн. Соответствующие работы были выполнены на локомотиворемонтных заводах.

Кроме этого, в условиях локомотивных депо региональных филиалов УЗ в течение 11 месяцев выполнено около 4,5 тыс. текущих ремонтов локомотивов, в том числе более 3,5 тыс. ремонтов электровозов и 1,2 тыс. тепловозов, на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.

Напомним, в этом году правление УЗ приняло решение о реалокации около 400 млн грн на ремонт локомотивов.

В следующем году капитальный ремонт тягового подвижного состава определен приоритетом УЗ, поэтому компания планирует капитально отремонтировать и модернизировать на локомотиворемонтных заводах 177 локомотивов.

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Кроме того, предполагается выполнить 4,4 тыс. текущих ремонтов и модернизаций электровозов и тепловозов на собственных производственных подразделениях локомотивного хозяйства.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" в 2021 году втрое увеличит капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство.

В настоящее время в инвентарном парке УЗ более 3,5 тыс. локомотивов, в рабочем – 2 022 локомотива. В резерве компании имеется достаточное количество тягового подвижного состава, который может быть задействован в случае увеличения объемов эксплуатационной работы.

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Укрзализныця ремонт железная дорога локомотив перевозки
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