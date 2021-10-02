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Увольнения в "Нафтогазе" и поставки российского газа в Венгрию – самое важное о деньгах за неделю

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 06:10
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета, а 1 октября "Газпром" запустил газ в обход Украины
Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета, а 1 октября "Газпром" запустил газ в обход Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

"Газпром" запустил транзит газа в Венгрию в обход Украины, а Кабмин уволил трех последних представителей наблюдательного совета "Нафтогаза".

Понедельник. Увольнения в "Нафтогазе"

Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета – уволил трех представителей государства в НАК "Нафтогаз Украины".

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"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабинет министров Украины) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", – написала представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив.

Отметим, что Кабмин уволил Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко.

Вторник. Газовый контракт с Россией

Венгрия и Россия подписали газовый контракт.

  • Ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября;
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики;
  • Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.
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Венгрия вызвала посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины. А Украина вызвала посла Венгрии.

Отметим, что с 1 октября поставки газа начались.

Среда. Цена газа в Украине

Цена газа при оформлении тарифа "Комфортный сезон" составит 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки).

Самые низкие цены предложили: "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн за кубометр, а также "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр.

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Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб. м – установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Четверг. Отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом, и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже восьми градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал политик.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

Пятница. Тарифы на тепло

Предстоящей зимой украинцам не следует ждать новых "газовых кризисов", ведь местные власти не будут повышать тарифы на тепло.

Советник главы "Нафтогаза", экс-нардеп Светлана Залищук заявила, что Украина уже провела "предварительную политику". По ее словам, сейчас у Украины есть около 19 млрд куб. м газа, которые закачивались в подземные хранилища весной и летом.

"Именно эта предварительная политика закачки газа к росту соответствующих цен дает возможность продавать газ населению по соответствующим ценам", - отметила советник главы "Нафтогаза".

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