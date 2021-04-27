Увеличение газодобычи может добавлять 3% к годовому ВВП Украины

Реализация имеющегося портфеля проектов украинских газодобывающих компаний способна привести к росту добычи газа в 30 млрд м3 газа в год в течение 10 лет, что позволит полностью отказаться от его импорта. Такой рост производства приведет к созданию 22 тыс. новых рабочих мест в секторе, увеличению отчислений в бюджет на 145 млрд грн и росту ВВП на 345 млрд грн. Об этом говорится в независимом исследовании, подготовленном на основе методологии, разработанной международной консалтинговой компанией KPMG в Украине.

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Презентация исследования рынка добычи природного газа в Украине

"Нашим ключевым заданием было получить общий обзор рынка добычи природного газа в Украине и проанализировать эффект от внедрения проектов на экономику страны в целом. За основу была взята экономика Украины в 2018 году, для которой мы смоделировали взаимосвязи между различными секторами экономики таким образом, чтобы изменения в определенном секторе влияли качественно и количественно на другие сектора. Сценарии также позволили оценить влияние проектов отдельных регионов на экономику Украины в целом. В одной модели мы заложили сценарий развития, а в другой – отсутствие развития. Методология анализа заключалась в сопоставлении макроэкономического прогноза для Украины при условии реализации стратегии и в случае отсутствия инвестиции в развитие отрасли", – рассказывает Олег Неплях, партнер, руководитель отраслевой практики энергетики и природных ресурсов KPMG в Украине.

Доступного для добычи газа в недрах Украины при потреблении 30 млрд м3 в год хватит еще минимум на 30 лет. Однако отечественная экономика пока остается зависимой от импорта энергоносителей, что составляет риски для энергетической и экономической безопасности государства.

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"За последние пять лет на закупку природного газа, нефти и нефтепродуктов Украина потратила более 35 млрд долларов. Если перевести эти цифры в национальную валюту, то это почти 1 трлн гривен. Для сравнения: это немного меньше запланированного дохода в бюджет на этот год. Без сомнения, замещение импорта способно существенно повысить энергетическую и экономическую безопасность страны", – сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

За последний год при участии правительства было снято ограничение, которые не позволяли реализовать имеющийся ресурсный потенциал Украины ранее. Прежде всего речь идет об открытии доступа газодобывающим компаниям к крупным и перспективным нефтегазовым участкам как на суше, так и на море – наиболее высокопотенциальном направлении.

"Нафтогаз уже начал проекты на новых участках, доверенных нам страной, – Юзовской площади, в Черном море, и участках в рамках соглашений о разделе продукции. Мы рассчитываем нарастить до 600 млрд м3 запасов газа в течение следующих 5 лет. Это означает не только переход от содержания добычи газа к его устойчивому увеличению. Это также и значительные эффекты для экономики страны: газодобыча может стать одним из ее мощных двигателей. Мы привлекаем международные инвестиции, экспертизу и новые технологии, чтобы это стало реальностью. И надеемся, что будем едины в нашем видении и наших стремлениях со всеми заинтересованными сторонами", – отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы Нафтогаз.

Для привлечения инвестиций, в том числе международных, в газодобычу важным является внедрение фискальных стимулов, продолжение дерегуляции отрасли и недопущение дополнительной налоговой нагрузки на газодобывающие компании.

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"Для развития нефтегазовой отрасли Украине крайне необходимо фискальное стимулирование и предсказуемая налоговая политика. Только при таких условиях компании смогут эволюционировать, системно инвестировать в свое технологическое развитие, повышая эффективность и экологичность производственной деятельности. За прошлый год ДТЭК Нефтегаз инвестировал в развитие отечественной газодобычи около 3 млрд грн, что является весомым вкладом в экономическое и социальное развитие Украины, в приближение ее энергетической независимости", – сообщила Наталья Гребенюк, исполнительный директор компании ДТЭК Нефтегаз.

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