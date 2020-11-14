Утечка мозгов и рабочих рук из Украины – правда и мифы

Человеческий ресурс – одно из главных украинских сокровищ. Но сейчас первоклассные инженеры и IT-специалисты работают не на родину, а на западные корпорации. А простым трудягам приходится уезжать и строить польскую экономику.

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Так ли это плохо, как кажется, объяснил экономический эксперт и инвестор из Израиля Григорий Зайд в интервью телеканалу "Украина 24".

IT на аутсорс – это утечка мозгов?

На самом деле нет, считает специалист. Он уверен, что каждая страна может предложить и продать миру то, что ее люди умеют лучше всего. Израиль, например, хорош в генерации новых идей для производства товаров и услуг. А Германия – в их реализации. В любом случае, те, кто работают на аутсорс, остаются в своей стране, в идеале платят налоги и тратят деньги на родине. Это не создает рисков для экономики.

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Заробитчане присылают домой много денег. Это же хорошо?

Действительно, трудовые мигранты переводят в Украину по 11 млрд долларов в год. Это немалая часть всей поступающей в страну валюты – порой больше, чем приносит экспорт зерна. Но если посмотреть на вопрос более глобально, окажется, что выгоды стране это не приносит.

Это очень опасная тенденция, считает эксперт. В наихудшем случае такая динамика может даже привести к краху государства. Ведь кто будет развивать страну, если уезжают обычно самые образованные и энергичные люди?

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Важный момент: в борьбе с этой угрозой важно не перегибать палку. По словам Зайда, административные барьеры недопустимы – благополучие каждого отдельного человека превыше всего. Решить проблему можно только создав в стране условия, в которых люди смогут зарабатывать, не уезжая. Именно это и является задачей государства, говорит эксперт.

Напомним, в Совете Евросоюза тем временем требуют справедливых зарплат для сезонных работников. Как стало известно "Сегодня", работодателям европейских государств рекомендовали платить сезонным работникам по стандартам страны, в которой они трудятся.

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