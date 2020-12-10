Установление заниженных прайс-кэпов приведет к необоснованным убыткам генерации, – эксперт

Планы национального регулятора НКРЭКУ ввести новые ограничения на энергорынке приведут к необоснованным убыткам генерирующих компаний и создадут дополнительные возможности для манипуляций со стороны трейдеров. Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет "Politeka".

Реклама

"Сейчас НКРЭКУ примет решение об установлении прайс-кепа на необоснованно низком уровне и тем самым заставит генерирующие компании или продавать электроэнергию себе в убыток, или останавливать производство. И такое решение НКРЭКУ будет ошибочным и дестабилизирующим", – отметил Корольчук.

Эксперт добавил, что такое ручное вмешательство в работу рынка приведет к увеличению задолженности и дестабилизации работы гарантированного поставщика, который обеспечивает продажу электроэнергии населению.

"Это суперподарок для трейдеров-спекулянтов. Двойной прайс-кэп заставляет "ГарПок" продавать электроэнергию по еще более низкой цене, чем остальная генерация. Что получат отдельные "умные" трейдеры? Правильно! Будут зарабатывать на еще большей разнице при купле-продаже электроэнергии. "ГарПок" будет наполнять карманы отдельных торговых компаний. Конечный потребитель (заводы-фабрики-кафе) абсолютно не будет в выигрыше от такого решения, поскольку будет вынужден покупать электроэнергию у трейдеров", – объясняет Корольчук.

В тренде Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине

Подобные административные вмешательства недавно уже осудил Секретариат энергетического сообщества ЕС. Более того, по информации Корольчука, ограничения, которые НКРЭКУ планирует ввести, полностью противоречат европейским правилам и могут вызвать негативную реакцию международного сообщества.

Реклама

"В Украине электрогенерацию могут сознательно вытолкать в убыток. И при этом не будет предложено никаких механизмов для погашения таких убытков", - добавил эксперт.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама