Дело о штрафе для "Газпрома" в Польше затянется на пять лет – Bloomberg

Российский "Газпром" решил обжаловать 7,6-миллиардный штраф, который на компанию наложила Польша. Этот процесс будет длиться не менее пяти лет. Шансы на то, что дело будут рассматривать суды ЕС, невысокие, а на польские суды сильно влияют политики. Суды могут принять решение в ускоренном режиме, только если юристам удастся убедить их в срочности дела.

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Об этом сообщили аналитики агентства Bloomberg.

Штраф должен быть уплачен только после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для выполнения вердикт. Если "Газпром" не заплатит, судьи могут приказать арестовать активы, говорится в справке.

"Спор может дойти от местного суда до Верховного, где он может застрять минимум на три года. Решение UOKiK с 2006 года по вопросу о заговоре в сфере межбанковской комиссии польские суды все еще рассматривают", – отметило агентство.

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Эксперты также не исключают риска политического вмешательства в процесс. А поскольку решение основывается на национальном законодательстве и принимается исключительно польским регулятором, без участия Европейской комиссии, последнее слово в деле будет за местными судами.

"Если польский суд решит, что не может дать ответ, он может передать ряд вопросов в Суд ЕС. Такие вопросы не затронут сути спора и будут сосредоточены только на вопросах права. Споры также отсрочат принятие окончательного решения еще примерно на два года", - пишет агентство.

Напомним, что "Газпром" продолжает рассчитываться с Польшей за проигрыш в Стокгольмском арбитраже. Это арбитражное разбирательство польская PGNiG инициировала тоже в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. В конце марта 2020 года Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ была не рыночной.

Также сообщалось, что Польша планирует отказаться от потребления российского газа. В частности, в стране начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

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