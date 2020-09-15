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Унификация тарифов УЗ на грузовые перевозки приведет к субсидированию АПК за счет ГМК, – СМИ

15 сентября, 17:07

Инна Бабур Инна Бабур

Единый тариф продолжит практику, когда убытки от перевозок одних грузов покрываются за счет прибыли от перевозки других

Предлагаемая "Укрзалізницею" унификация тарифов на грузовые перевозки приведет к росту тарифов и субсидированию аграриев за счет предприятий горно-металлургического комплекса. Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Большие планы. Как Владимир Жмак будет реформировать "Укрзалізницю".

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РБК-Украина отмечает, что реализация идеи о введении единого тарифа на грузоперевозки железной дорогой продолжит практику перекрестного субсидирования в УЗ, когда убытки от перевозок одних грузов покрываются за счет прибыли от перевозки других. В частности, это касается перевозки руды и зерновых.

"Перевозка разных категорий грузов требует совершенно разной нагрузки на инфраструктуру "Укрзалізниці". Это хорошо видно на примере зерновых и руды. Так, при перевозке руды используется 3 тыс. км путей и 25 станций, а при перевозке зерновых – 18 тыс. км путей и 500 станций. Кроме того, в Украине есть множество малодеятельных станций, единственная функция которых – обслуживание близлежащих зерновых элеваторов. Затраты на их содержание высокие, а доходы, наоборот, низкие", – объясняется в материале.

Унификация тарифов для перевозки тех же зерновых и руды приведет к перекрестному субсидированию.

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"Проще говоря, за счет прибыли от перевозки руды будут покрываться убытки от перевозки зерна. А это идет вразрез с заявленным новым главой компании курсом на рыночные подходы", – подчеркивает РБК-Украина.

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Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзалізниці" зависит вся экономика страны и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки железной дорогой увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год и негативно повлияет на работу энергетической системы страны.

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Укрзализныця тарифы субсидии грузоперевозки
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