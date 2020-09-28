Унификация тарифов на "Укрзализныце" без реформы приведет к падению доходов, – эксперт

Унификация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге является нецелесообразной без комплексного реформирования "Укрзализныци" и может привести к уменьшению доходов компании. Об этом заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес-Ассоциации Светлана Михайловская, пишет "Главком".

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По ее мнению, система тарифов "Укрзализныци" требует комплексного пересмотра. Однако для этого сначала необходимо создать независимый регулятор – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта.

"Унифицировать действующие устаревшие тарифы в условиях явной необходимости пересмотра всей системы ценообразования нецелесообразно", – считает Михайловская.

Она также отметила, что по убеждению экспертов ассоциации, унификация тарифов на порожний пробег не приведет к ожидаемому росту доходов "Укрзализныци", а наоборот – к их падению, поскольку уменьшится грузопоток.

"Такое решение может привести к потенциальному снижению грузопотока на 3% или 9 млн тонн/год, в том числе за счет сокращения перевозок массовых грузов, нивелирует ожидаемые дополнительные доходы "Укрзализныци", - пояснила Михайловская.

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Эксперт отметила, что единственным путем установления справедливых тарифов на услуги "Укрзализныци" является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации компании и создание профильного регулятора НКРТ.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця", прежде чем повышать тарифы на перевозки посредством введения унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

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