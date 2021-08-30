Уловка Германии для "Северного потока – 2" и падение биткоина – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости понедельника, 30 августа

Германия нашла способ обойти правила ЕС в вопросе с "Северным потоком - 2". Коллаж: "Сегодня"

Германия предложила России продать "Северный поток – 2", "Укрзалиныця" запустит 9 модернизированных вагонов-трансформеров уже в сентябре, биткоин упал в цене и потянул за собой другие криптовалюты, стоимость пшеницы резко выросла после сильного падения, в мире развернулась война за металлолом.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости понедельника, 30 августа.

Германия нашла способ обойти правила ЕС с "Северным потоком – 2"

В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС. Об этом со ссылкой на немецких чиновников пишет Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Они считают, что "газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору". Согласно нормам, "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

В Германии нашли способ "Северному потоку – 2" обойти правила ЕС . Коллаж: "Сегодня"

УЗ запустит новую партию вагонов-трансформеров

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В сентябре 2021 года АО "Укрзализныця" выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров. Об этом сообщает пресс-служба компании. В планах УЗ – до конца 2021 года провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" проводит такие работы собственными силами. Согласно информации, после модернизации компания получает фактически новые вагоны, а их стоимость ниже, чем новых, на 30%.

Укрзализныця презентовала вагоны после капитального ремонта. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Биткоин упал в цене

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – в понедельник, 30 августа, упал в цене. Согласно курсу на Минфине, за последний день он подешевел на 554,34 долларов (-1,14%). К 9:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 907 долларов.

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Цена других криптовалют также снизилась: Ethereum – 3168 долларов (-0.77%), Litecoin – 172,19 долларов (-3.03%), NEO – 53,11 долларов (-2.07%). Однако прогнозы аналитиков весьма оптимистичны. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тысяч долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

Биткоин упал в цене / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Цены на пшеницу взлетели после падения

За прошедшие выходные (28 и 29 августа) стоимость пшеницы выросла на 100 гривен: в среднем с 7227 гривен за тонну (27 августа) до 7327 гривен за тонну (30 августа). Такие данные размещены на сайте Tripoli.

Примечательно, что 23 августа цена держалась на уровне 7291 гривен за тонну, однако к концу недели, 27 августа, упала до 7227 гривен. И с началом недели – новый скачок.

В 2021 году урожай уже превысил показатели 2020-го / Фото: Pixabay

В мире развернулась война за металлолом

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Страны начали борьбу за металлолом, и Украина должна ввести запрет на его экспорт, чтобы сохранить свою металлургическую отрасль. Об этом заявил главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко, сообщает "Obozrevatel".

По его словам, на мировом рынке резко выросли цены, потому что такие страны как Китай или Индия начали реализовывать политику стимулирования импорта лома, так как это сырье, которое позволяет снизить выбросы металлургии.

В результате роста цен на лом его экспорт из Украины резко вырос – по итогам июня вывезли 85 тыс. тонн, июля – 104 тыс. тонн. Что является рекордным за последние годы. И если сейчас не предпринимать меры, по мнению эксперта, экспорт лома может превысить миллион тонн.