"Укрзализныця" возобновила международный рейс "Одесса-Кишинев"

Железнодорожное сообщение между Украиной и Молдовой было прервано 18 марта 2020 года из-за карантинных ограничений

Железнодорожное сообщение между Украиной и Молдовой возобновлено. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Одесса – Кишинев (Молдова) с 28 августа 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа. В Одессу – с 29 августа.

Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно:

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36 и прибывать в Кишинев в 22:33.

Отправление из Кишинева – в07:09, прибытие в Одессу – в 10:55.

Восстановление международного сообщения

В 2019 году пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тысяч. Прервать железнодорожное сообщение между странами пришлось 18 марта 2020 года из-за карантинных ограничений.

Возобновление рейса – инициатива "Укрзализныци". Железнодорожный оператор Calea Ferata din Moldova поддержал такое предложение.

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В УЗ напоминают, что билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов "Укрзализныци" и "железной дороги Молдовы".

"Сотрудничество железных дорог Украины и Молдовы будет продолжаться, в планах восстановление железнодорожного сообщения между столицами", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как известно, в мае 2021 года украинская компания возобновила сообщение с Венгрией и Австрией, запустив международные поезда Чоп — Захонь и беспересадочные вагоны Киев — Вена.

Тем временем во Львовской области перевернулись 18 вагонов грузового поезда. Подробности в сюжете "Сегодня":

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Напомним, "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. Презентация новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале,

Компания показала обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина). Салоны вагонов теперь оборудованы герметичными оконными блоками с откидной форточкой, а также проведена модернизация системы освещения пассажирских салонов "световая линия" и светосигнальных приборов. В том числе маршрутных указателей на базе светодиодов.