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"Укрзализныця" в 2021 году не будет предлагать повышение тарифов на грузоперевозки, – Владимир Жмак

16 декабря, 14:39

Инна Бабур Инна Бабур

УЗ собирается снижать себестоимость своих услуг, сообщил председатель правления

"Укрзализныця" не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры Украины о повышении в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак во время круглого стола с участием крупных грузоотправителей, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами, информирует пресс-центр УЗ.

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"Мы не планируем повышать тарифы, хотя многие эксперты нас к этому подталкивают. Нас подталкивают к мысли, что без повышения тарифов мы не сможем вывести "Укрзализныцю" из финансовой пропасти, в которой она оказалась", – сказал он.

По словам Владимира Жмака, такая мысль возникла потому, что по итогам января-сентября 2020 года убытки компании составили 11 млрд грн. Он отметил, что причин этих убытков было много, однако менеджмент компании уже их ликвидировал или работает над их ликвидацией.

Он напомнил, что также одной из причин убыточности была виртуальная прибыль компании за 2019 год, которая была достигнута только благодаря курсовым разницам.

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"Однако "Укрзализныця" не собирается повышать тарифы. Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения", - резюмировал Владимир Жмак.

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Как ранее сообщал председатель правления "Укрзализныци", компания работает над формулой экономически обоснованных тарифов на грузовые перевозки и предложит свои наработки грузоотправителям.

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Укрзализныця тарифы железная дорога грузовые перевозки Владимир Жмак
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