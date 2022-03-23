"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – рейсы на 23 марта

"Укрзализныця" ежедневно публикует график дополнительно назначенных эвакуационных поездов, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.
Соответствующее расписание поездов на 23 марта разместили на сайте "Укрзализныци".
Рейсы по Украине
Киев:
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- 8:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов
- 17:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
- 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп
Краматорск:
- 13:00 – 279/278 Краматорск – Львов
- 16:00 – 285/284 Краматорск – Львов
Одесса:
- 22:32 – Одесса – Ужгород
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 23 марта
Польша:
- 5:27 – №7605/7606 Львов – Пшемысль
- 7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль
- 14:00 – №7623 Львов – Госграница
- 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм
- 19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749 Киев – Вена
В "Укрзализныци" напоминают, что пересечь границу стран ЕС, которые граничат с Украиной, можно при наличии только паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.
"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы
Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.
"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.