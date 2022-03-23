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"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – рейсы на 23 марта

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23 марта, 04:22
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"Сегодня" подробно расскажет, в какие города в Украине и за границей можно эвакуироваться на поезде
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов. Фото: коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" ежедневно публикует график дополнительно назначенных эвакуационных поездов, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

Соответствующее расписание поездов на 23 марта разместили на сайте "Укрзализныци".

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Рейсы по Украине

Киев:

  • 8:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов
  • 17:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
  • 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск
  • 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

Днепр:

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  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп

Краматорск:

  • 13:00 – 279/278 Краматорск – Львов
  • 16:00 – 285/284 Краматорск – Львов

Одесса:

  • 22:32 – Одесса – Ужгород

Другие:

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  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 23 марта

Польша:

  • 5:27 – №7605/7606 Львов – Пшемысль
  • 7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль
  • 14:00 – №7623 Львов – Госграница
  • 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм
  • 19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749 Киев – Вена

В "Укрзализныци" напоминают, что пересечь границу стран ЕС, которые граничат с Украиной, можно при наличии только паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.

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