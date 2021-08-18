Укрзализныця продлила "Прикарпатский экспресс"

По удлиненному маршруту поезд будет курсировать с 18 августа

Прикарпатского экспресс будет курсировать и дальше. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

Украинская компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса №807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как будет курсировать рейс №807/808:

со станции Киверцев поезд будет отправляться в 05:14, а в 13:52 – прибывать в Коломыю;

в обратном направлении, со станции Коломыи, будет трогаться в 14:58, а в 23:45 – прибывать в Киверцы.

Рейс будет курсировать в те же дни, что и до этого. Так, из Коломыи он будет отправляться каждый день, кроме среды. Из Киверцев также каждый день за исключением среды и четверга.

Остановки между Киверцами и Коломыей:

Луцк (13 км);

Горохов (79 км);

Стоянов (95 км);

Радехов (110 км);

Каменка-Бугская (139 км);

Пидзамче (182 км);

Львов (189 км);

Стрый (222 км);

Моршин (236 км);

Болехов (246 км);

Долина (259 км);

Моршин (273 км);

Калуш (282 км);

Ивано-Франковск (330 км).

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По удлиненному маршруту поезд "Киверцы – Ивано-Франковск" будет курсировать с 18 августа.

Напомним, в Сети появился видео-обзор поезда №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны хорошая альтернатива.

Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.

Также "Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.