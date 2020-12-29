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"Укрзализныця" планирует вложить в вагоны, локомотивы и инфраструктуру 25 миллиардов гривен, – Жмак

29 декабря, 16:28

Инна Бабур Инна Бабур

Основное – это акцент на капитальные инвестиции

В подвижной состав "Укрзализныци" и инфраструктуру в следующем году будет инвестировано 25 млрд грн. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в интервью "Минтрансу", пишет "Znaj.ua".

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"Основное – это акцент на капитальные инвестиции: 7 млрд гривен – в ремонт и строительство вагонов, 4 млрд гривен – ремонт локомотивов, 9 млрд гривен – инвестиции в инфраструктуру", – сообщил Жмак.

По его словам, "Укрзализныце" нужны локомотивы, чтобы обеспечить рост объемов грузоперевозок, которые сейчас составляют 815-850 тыс. тонн ежесуточно. Цель компании – миллион тонн перевозок в сутки.

"Мы планируем, что в следующем году грузовая вертикаль принесет нам около 72-75 млрд гривен", - рассказал Жмак.

Он также отметил, что развитие грузовых перевозок является приоритетным для "Укрзализныци".

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"Все, что связано с перевозкой груза, станет нашим приоритетом. Мы хотим увеличивать долю наших вагонов, предложить рынку единый логистический тариф, который будет понятен и экономически обоснован", - сказал Жмак.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что "Укрзализныця" должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высокий, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

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инвестиции Укрзализныця железная дорога перевозки грузоперевозки Владимир Жмак
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