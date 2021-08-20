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"Укрзализныця" облегчила жизнь путешественникам – в Киеве открылся бесплатный инфоцентр

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
20 августа, 09:00
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В VISIT Ukraine проконсультируют, помимо всего прочего, о требованиях пересечения государственной границы и правил пребывания на территории Украины во время действия карантина
В Центральном ЖД-вокзале Киева открылся бесплатный инфоцентр для туристов. Коллаж "Сегодня"
В Центральном ЖД-вокзале Киева открылся бесплатный инфоцентр для туристов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

На Центральном железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" открылся информационный центр для туристов VISIT Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

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Такая информационная помощь предоставляется сотрудниками инфоцентра бесплатно, а услугой может воспользоваться любой желающий.

Что особенного в VISIT Ukraine

Главная цель созданного инфоцентра для путешественников – консультирование жителей и гостей столицы по актуальной туристической информации для легких, безопасных и интересных путешествий как по Киеву, так и по всей Украине.

Чем помогут:

  • предоставят бесплатную справочную информацию об Украине (туристические достопримечательности и маршруты, актуальные события, транспорт и т.д.);
  • распространят рекламно-информационную продукцию о туристическом потенциале Украины;
  • предоставят информацию по авиа/железнодорожных сообщениях, движении общественного транспорта;
  • предоставят информацию о требованиях пересечения государственной границы и правил пребывания на территории Украины во время действия карантина;
  • будут продвигать туристические возможности Украины.

В ближайшее время такие туристическо-информационные центры Visit Ukraine планируют открыть в разных городах Украины.

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Напомним, ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" запустила поезд ГогольTRAIN. В нем проходит круизный мобильный форум молодежи. В поезде – три фестивальных вагона с музыкально-перформативной и образовательной программами.

Также украинский блогер показал новый поезд №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця". Он состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Поезд оказался хорошей альтернативой другому транспорту этого же типа.

Тем временем, СБУ задержала чиновника, который зарабатывал на премиях военных. Об этом в сюжете новостей "Сегодня":

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