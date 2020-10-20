"Укрзализныця" имеет неиспользованный потенциал реализации металлолома, – European Business Association

По оценкам экспертов, от реализации металлолома "Укрзализныця" может получать 1-1,5 млрд грн в год

По оценкам экспертов ассоциации, "Укрзализныця" потенциально может реализовывать около 300 тысяч тонн металлолома в год и получать дополнительный годовой доход в сумме 1-1,5 млрд грн. Однако пока этот потенциал не используется полностью. Об этом говорится на портале ЕБА, пишет "Politeka".

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В частности, слишком медленными темпами происходит переработка вагонов, списанных на металлолом и исключенных из автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов. Сейчас темпы утилизации составляют 100-400 вагонов в месяц, что не отвечает потребностям рынка, ведь оптимальное количество переработки может составлять 800-1000 вагонов в месяц.

Эксперты ассоциации отмечают, что металлолом – дефицитное сырье для металлургической отрасли Украины, и, учитывая то, что "Укрзализныця" является одним из крупнейших создателей металлолома, неэффективный и непрогнозируемый процесс его реализации может привести к увеличению дефицита на рынке металлолома.

"Компании обеспокоены тем, что из-за невыполнения "Укрзализныцей" планов по реализации металлолома в 2020 году компания недополучит значительный объем средств, необходимых для развития и осуществления инвестиционных программ. К тому же, из-за низких темпов утилизации металлолома собственными силами, "Укрзализныця" тратит дополнительные средства на его хранение и охрану, а сам он под действием коррозии и других внешних факторов теряет свою ценность", – уверяет менеджер комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации Дарья Сичкарь.

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По мнению экспертов ассоциации, ускорение темпов переработки металлолома "Укрзализныци" может происходить путем его продажи специализированным металлургическим предприятиям для дальнейшей переработки или путем привлечения подрядных предприятий для переработки такого металлолома на территории "Укрзализныци".

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В связи с этим, бизнес обратился к премьер-министру Украины с просьбой способствовать решению проблемных вопросов реализации и переработки металлолома "Укрзализныци" и, в частности, дать поручение "Укрзализныце" и Мининфраструктуры по ускорению темпов реализации металлолома.

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