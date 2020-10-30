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"Укрзализныця" будет ускорять процедуру продажи металлолома, – Жмак

30 октября, 15:06

Инна Бабур Инна Бабур

Укрзализныця решила серьезнее заняться металоломом

"Укрзализныця" получила возможность ускорить реализацию металлолома. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, пишет "Znaj.ua".

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По его словам, недавно принятое правительством решение (постановление № 1054) позволит "Укрзализныце" ускорить процедуру списания и реализации металлолома.

"До этого времени, до сегодняшнего дня процедура списания и продажи металлолома была очень забюрократизирована. Для этого требовалось решение Наблюдательного совета по выбору оценщика металлолома, утверждения оценки металлолома и затем утверждение этого решения еще и Кабинетом министров", – рассказал Жмак.

По его подсчетам, по такой процедуре процесс реализации металлолома растягивался на 3-4 месяца. "Сейчас мы получаем такую возможность ускорить реализацию металлолома", – сообщил Жмак.

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Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что "Укрзализныця" не использует возможность зарабатывать на металлоломе миллиарды. "Укрзализныця потенциально может реализовывать около 300 тысяч тонн металлолома в год и получать дополнительный годовой доход в сумме 1-1,5 млрд грн. Однако пока этот потенциал не используется полностью", – подчеркнули эксперты ассоциации.

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В частности, слишком медленными темпами происходит переработка вагонов, списанных на металлолом и исключенных из автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов. Сейчас темпы утилизации составляют 100-400 вагонов в месяц. Это не соответствует потребностям рынка, ведь оптимальное количество переработки может составлять 800-1000 вагонов в месяц.

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Укрзализныця железная дорога металлолом
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