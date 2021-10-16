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"Укрзализныця" будет проверять пассажиров по-новому, а Украина и ЕС подписали новое соглашение – самое важное о деньгах за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
16 октября, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
Рассказываем о самых важных событиях этой недели
Рассказываем о самых важных событиях этой недели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе", а с 21 октября в Украине начнут действовать новые правила посадки пассажиров в поезд.

Понедельник. Подготовка санкций против "Северного потока-2"

Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн, работа над подготовкой санкций против газопровода "Северный поток-2", если Россия будет использовать его как энергетическое оружие против Украины, уже начата.

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Хохштайн отметил, что санкции должны внедряться в координации Соединенных Штатов и Европы.

Вторник. Соглашение Украины и ЕС об "открытом небе"

В рамках саммита Украина-ЕС Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". После подписания соглашения в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также повыситься уровень развития туризма страны.

Также соглашение сможет облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты должны стать меньше.

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Среда. Новые правила для пассажиров от "Укрзализныци"

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила посадки пассажиров в поезда. На данном этапе при посадке в поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. Теперь же добавится проверка документа, подтверждающего вакцинацию, или же теста на коронавирус.

"Различаются регионы посадки, желтая зона или красная. Для желтой зоны достаточно, если это дводозная вакцина, если у пассажира существует отметка о получении одной дозы вакцины. Если это уже красная зона, то нужно иметь полный курс", – объяснил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

В "Интерсити" обычно проверяют документы чуть позже, когда все пассажиры уже в поезде. Однако "Укрзализныця" частично изменит механизм.

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Четверг. Готовность "Северного потока – 2" к запуску

Российский газопровод "Северный поток – 2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. На сегодняшний день ведутся технические работы. Сейчас, по словам вице-премьера России Александра Новака, продолжается заполнение газопровода технологическим количеством газа.

Он подчеркнул, что дальнейший запуск потока зависит от работы европейского регулятора.

Пятница. Подорожание нефти

Стоимость эталонной марки нефти Brent, добываемой в Северном море, рекордно выросла на торгах 15 октября – до 85,1. Котировки превысили значения октября 2018 года.

Рост по сравнению с уровнем закрытия составил 1,2%. Тем временем цена за баррель нефти американской марки WTI достигла 82,28 доллара за баррель. Рост составил 1,2%.

Сайт "Сегодня" ранее разобрался, сможет ли Украина соскочить с "топливной иглы" и из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить свои внутренние потребности.

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