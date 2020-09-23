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"Укрзализныце" нужна комплексная реформа, – Скичко

23 сентября, 11:00

Инна Бабур Инна Бабур

В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание Нацкомиссии по вопросам регулирования на транспорте

"Укрзализныця" должна отказаться от практики решения финансовых проблем исключительно повышением тарифов на перевозки, нужно побороть коррупцию в компании. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, пишет "Znaj.ua".

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"Обычно, повышение тарифов, когда происходит в "Укрзализныце", – это не потому что оно является оправданным, а потому, что в "Укрзализныце" есть проблемы, которые надо решать, и лучше всего это решать за счет бизнеса, за счет пользователя услуг, которыми непосредственно являются бизнес или пассажиры", – пояснил Скичко.

По мнению депутата, "Укрзализныця" должна повышать свою эффективность и прибыльность в первую очередь за счет борьбы с внутренней коррупцией и за счет оптимизации расходов.

"Сегодня, когда железная дорога вкладывает в тариф все те затраты, которые несет компания, она автоматическая убивает бизнес, который пользуется услугами "Укрзализныци"... Если мы будем вкладывать в тариф переплаты на закупках "Укрзализныци", расходы за содержание вокзалов, за содержание непрофильных активов и т.д., то в результате мы будем иметь то, что имеем сегодня", – считает Скичко.

Он также отметил, что навести порядок в тарифообразовании сможет независимый регулятор, законодательную основу для создания которого уже подготовили депутаты.

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"Должна быть создана Национальная комиссия по вопросам регулирования на транспорте и соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВР. Мы в ближайшее время должны рассматривать его в комитете, сейчас же проходят консультации с основными стейк-холдерами", - сообщил Скичко.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплаты за ускоренную перевозку, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не в поднятии тарифов на грузовые перевозки и сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

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Укрзализныця тарифы народный депутат грузовые перевозки Укрметаллургпром Александр Скичко
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